Членов московских избиркомов накормит компания, которую связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным

Обеспечивать питанием членов территориальных и участковых избирательных комиссий Москвы на голосовании по поправкам к Конституции будет компания, которую в СМИ связывали с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. На соответствующие контракты на портале госзакупок https://openmedia.io/news/n2/povar-putina-nakormit-chlenov-izbirkomov-na-golosovanii-za-popravki-v-konstituciyu/ 9 июня обратили внимание «Открытые медиа».



Управы московских районов «Северное Измайлово», «Соколиная гора» и «Гольяново» заключили договоры на организацию питания членов избирательных комиссий с компанией «Вито-1». В частности, по договору с управой района «Гольяново» подрядчик обязуется обеспечить членов 47 избирательных участков завтраками, обедами и ужинами и приготовить 1089 порций еды. На завтрак будут положены сосиски с зеленым горошком, на обед — суп и биточки с пюре, а на ужин — жаркое и оливье. Общая сумма контрактов составляет 1,5 млн рублей.

