Членов московских избиркомов накормит компания, которую связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным
Обеспечивать питанием членов территориальных и участковых избирательных комиссий Москвы на голосовании по поправкам к Конституции будет компания, которую в СМИ связывали с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. На соответствующие контракты на портале госзакупок https://openmedia.io/news/n2/povar-putina-nakormit-chlenov-izbirkomov-na-golosovanii-za-popravki-v-konstituciyu/ 9 июня обратили внимание «Открытые медиа».
Управы московских районов «Северное Измайлово», «Соколиная гора» и «Гольяново» заключили договоры на организацию питания членов избирательных комиссий с компанией «Вито-1». В частности, по договору с управой района «Гольяново» подрядчик обязуется обеспечить членов 47 избирательных участков завтраками, обедами и ужинами и приготовить 1089 порций еды. На завтрак будут положены сосиски с зеленым горошком, на обед — суп и биточки с пюре, а на ужин — жаркое и оливье. Общая сумма контрактов составляет 1,5 млн рублей.
Как сообщает издание со ссылкой на данные портала госзакупок, большая часть управ при этом еще не подписали контракты на обеспечение питанием членов столичных УИКов. Договора заключены в основном с местными столовыми и индивидуальными предпринимателями.
Компанию «Вито-1» СМИ неоднократно связывали с Евгением Пригожиным. Сам он отрицал любую связь с этой компанией.