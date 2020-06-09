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09.06.2020 12:26
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С приезжающих в Петербург туристов не будут требовать справку об отсутствии COVID. Но отели ждет проверка на безопасность

Смольный не намерен требовать с приезжающих в Петербург туристов справку об отсутствии COVID-19. Об этом в интервью «Фонтанке» 9 июня рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

«Рекомендации для гостиниц, санаториев и транспорта уже определены Роспотребнадзором, делать что-то дополнительно смысла нет», — сказал он. Также Смольный обсуждает с Ростуризмом введение добровольной классификации гостиниц Safe Travel. По словам Корнеева, программа на основе международных рекомендаций будет федеральной, но Петербург войдет в число пилотных регионов. «В сознании у многих людей идет борьба между желанием куда-то поехать, подышать свежим воздухом или пройтись по городу и мыслями о безопасности. И мы должны сделать так, чтобы туристы, не опасаясь, приезжали в Петербург», — отметил он.

Подробнее читайте в интервью с Сергеем Корнеевым на «Фонтанке».

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Комментарии (6)

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pitmenspb
Да приезжайте пожалуйста туристы, ковида мало, много ОРВИ и внебольничной пневмонии в сравнении с прошлым годом в эти летние месяцы...
WuhanRockCafe
ЕС собирается ввести иммуный паспорт и это правильно - нехрен непривитым разносить заразу.
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