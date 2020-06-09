Стало известно, сколько примерно будет стоить проект реставрации Александро-Невской лавры
Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объявила конкурс на разработку проекта по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Александро-Невская лавра».
Исходя из данных, размещённых на портале госзакупок, максимальная стоимость контракта составляет 405,62 млн рублей. При этом проект нужно представить до 25 ноября 2021 года. Заявки на участие будут приниматься до 2 июля, а победитель будет объявлен через неделю. Средства на разработку документации будут выделены из федерального бюджета.
Проекты нужно будет разработать по 11 объектам комплекса. Это Троицкий собор, Церковь святого князя Феодора Новгородского, церковь преподобного Исидора Пелусиота, Никольское кладбище с церковью святителя Николая и другие. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации подведомственна Минкульту.