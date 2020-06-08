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08.06.2020 19:34
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Легковой автомобиль поймал мотоцикл при развороте в Колпино. У байкера тяжелые травмы

Водитель мотоцикла серьезно пострадал в столкновении с легковым автомобилем в Колпинском районе Петербурга вечером 8 июня. Мужчину увезли с переломами.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 17:30 у дома 19 по Финляндской улице в Колпино. По предварительным данным, 22-летний парень на автомобиле KIA Rio, выполняя разворот, столкнулся с мотоциклом БМВ под управлением 32-летнего мужчины.

В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии. «Перелом ноги, переломы в грудной клетке», — пишут в группе «Мотосолидарность ДТП».

Фото: «Мотосолидарность официальная страница»
Фото: «Мотосолидарность официальная страница»
Фото: «Мотосолидарность официальная страница»
Фото: «Мотосолидарность официальная страница»
Фото: «Мотосолидарность официальная страница»

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Комментарии (3)

bluxer
Читаю заголовок: кто кого поймал?
Zloi_prohozhiy
Парень на Киа красавчик, выпилил одного мотопердуна с улиц, теперь будет чутка тише
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