Водитель мотоцикла серьезно пострадал в столкновении с легковым автомобилем в Колпинском районе Петербурга вечером 8 июня. Мужчину увезли с переломами.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 17:30 у дома 19 по Финляндской улице в Колпино. По предварительным данным, 22-летний парень на автомобиле KIA Rio, выполняя разворот, столкнулся с мотоциклом БМВ под управлением 32-летнего мужчины.

В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии. «Перелом ноги, переломы в грудной клетке», — пишут в группе «Мотосолидарность ДТП».