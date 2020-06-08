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08.06.2020 17:40
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В Петербурге спрогнозировали пик смертей от коронавируса после парада Победы

Пик смертности от коронавируса может произойти в Петербурге после 24 июня, когда пройдет парад Победы. Такой прогноз 8 июня опубликовала городская Межведомственная рабочая группа по противодействию распространению коронавирусной инфекции в майском отчете.

Фото: Центр Алмазова

Согласно представленным в документе графикам, в Петербурге к 22–24 июня будут фиксировать по пять-семь смертей в день. А пик придется на 26 июня — 16 человек в сутки. В то же время ожидается и уверенный рост числа выздоровевших. Если 15-го числа будут, согласно прогнозу, выписывать по 325 человек в день, то к 20 июня уже более 400, а 22–23-го числа — по 475 в сутки. Тем временем число выявленных случаев будет снижаться, уверены в рабочей группе. С 300 заболевших на 12 июня до 200 в день 28-го числа.

Как отмечается в отчете, вероятности «пиков» заболеваемости, количества выбывших и поступивших пациентов разработаны с учетом ограничительных мер, коечного фонда и региональных характеристик СЗФО.

Фото: Центр Алмазова

«Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование под контролем ошибки: средняя ошибка на 14 дней: 7%, ошибка на 45 дней: 15%», — отмечается в отчете.

Но, вероятно, погрешность еще выше. Например, 8 июня график сулил Петербургу 2,5 умерших. А по факту их оказалось 15. Это может быть связано с новой методикой подсчета, запущенной с июня Смольным. Глава межведомственной группы Евгений Шляхто на звонок «Фонтанки» не ответил.

Фото: Центр Алмазова
Фото: Центр Алмазова
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

zlopopik
Зачем журналист с Фонтанки увязал в заголовке Парад Победы с пиком смертей, записанных на короновирус, не очень понятно. На голос Америки его все равно не возьмут. На эхе Москвы такого добра тоже хватает.
260796841
Если пик это 15 человек и он еще только впереди, то сейчас то у нас что, когда последние дни от 20 до 50 смертей в день регистрируется?

Такое ощущение что они там что-то свое, в своей собственной виртуальной реальности считают...
yaprotiv
да чтоб я так жил, чтоб 2.5=15
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