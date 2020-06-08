Согласно представленным в документе графикам, в Петербурге к 22–24 июня будут фиксировать по пять-семь смертей в день. А пик придется на 26 июня — 16 человек в сутки. В то же время ожидается и уверенный рост числа выздоровевших. Если 15-го числа будут, согласно прогнозу, выписывать по 325 человек в день, то к 20 июня уже более 400, а 22–23-го числа — по 475 в сутки. Тем временем число выявленных случаев будет снижаться, уверены в рабочей группе. С 300 заболевших на 12 июня до 200 в день 28-го числа.