В квартирах проживающих на юге города петербуржцев пропал свет и пересохли краны

По-настоящему жарким стало начало недели для жителей Московского района Петербурга. Сначала в их квартирах пересохли все краны, а затем пропал свет.



Как рассказал читатель «Фонтанки» 8 июня, проблемы с поступлением важных ресурсов наблюдаются как минимум в двух ЖК — «Две столицы» и «4U».



«Говорят, проблемы на электрической подстанции «Самсон». Вода не подается в ЖК по причине отсутствия электричества на насосной станции», — рассказал обратившийся в редакцию местный житель.



Ситуацию «Фонтанке» прокомментировали РСК «Региональные электрические сети», которая занимается устранением проблемы. По словам представителя компании, она возникла из-за обрыва на кабельной линии. Информация о случившемся поступила в половине второго дня, на место происшествия отправилась аварийная бригада. Согласно регламенту, на восстановление электричества отведены сутки.

