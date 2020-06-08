В квартирах проживающих на юге города петербуржцев пропал свет и пересохли краны
По-настоящему жарким стало начало недели для жителей Московского района Петербурга. Сначала в их квартирах пересохли все краны, а затем пропал свет.
Как рассказал читатель «Фонтанки» 8 июня, проблемы с поступлением важных ресурсов наблюдаются как минимум в двух ЖК — «Две столицы» и «4U».
«Говорят, проблемы на электрической подстанции «Самсон». Вода не подается в ЖК по причине отсутствия электричества на насосной станции», — рассказал обратившийся в редакцию местный житель.
Ситуацию «Фонтанке» прокомментировали РСК «Региональные электрические сети», которая занимается устранением проблемы. По словам представителя компании, она возникла из-за обрыва на кабельной линии. Информация о случившемся поступила в половине второго дня, на место происшествия отправилась аварийная бригада. Согласно регламенту, на восстановление электричества отведены сутки.
В пресс-службе Московского района Петербурга уточнили, что, по их данным, последствия аварии на электрических сетях должны ликвидировать до 16.00.
Точное количество зданий, попавших в зону отключения, в РСК РЭС не уточнили. Согласно данным открытых источников, на территории ЖК «Две столицы» расположены четыре 17-этажных дома, а на территории «4U» — шесть 18-этажных.