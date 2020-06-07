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07.06.2020 17:18
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Бразилия перестала публиковать сводные данные по коронавирусным заражениям и смертям

Правительство Бразилии прекратило публиковать общее количество инфицированных COVID-19 и смертей, вызванных коронавирусом. По мнению критиков, так власти пытаются скрыть реальный масштаб распространения заболевания в крупнейшей стране Латинской Америки, пишет 7 июня Associated Press.

В пятницу, 5 июня, федеральное министерство здравоохранения закрыло веб-сайт, на котором ежедневно, еженедельно и ежемесячно сообщались данные об инфекциях и смертях в бразильских штатах. В субботу сайт возобновил свою работы, но теперь там отображаются только цифры за последние сутки.

Президент Бразилии Жаир Болсонару накануне написал в «Твиттере», что общие показатели заболеваемости «не отражают» нынешнюю ситуацию в стране. Ранее он многократно призывал губернаторов штатов снять введённые ограничения, утверждая, что коронавирус — не страшнее гриппа.

Совет государственных секретарей здравоохранения заявил, что будет бороться с изменениями Болсонару, который отверг серьезность пандемии коронавируса и попытался помешать попыткам ввести карантин, комендантский час и социальное дистанцирование, утверждая, что эти шаги наносят больше ущерба экономике, чем болезнь.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников о распространении коронавируса по всему миру, в Бразилии за время пандемии COVID-19 выявили почти у 673 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали 35 930 человек, выздоровели 277 149.

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