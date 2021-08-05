Бразилия отложила поставку 37 млн доз «Спутника V» на неопределенный срок

«Соглашение, предусматривавшее покупку 37 млн доз вакцины, было приостановлено в связи с новыми ограничениями со стороны Национального агентства по санитарному надзору [Anvisa], а также отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт», — говорится в заявлении.

Реализация контракта на поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилию, заключенного консорциумом северо-восточных штатов страны и Российским фондом прямых инвестиций, приостановлена. Прибытие вакцины в Бразилию отложено на неопределенный срок. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба губернатора штата Пиауи Уэллингтона Диаса, возглавляющего данное объединение.

С 17 по 23 апреля делегация бразильского регулятора находилась в России, где знакомилась с деятельностью предприятий — изготовителей «Спутника V» во Владимире и Уфе. По словам главы управления по надзору Anvisa Аны Каролины Марино, экспертам ведомства не позволили посетить лаборатории Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину и осуществляющего контроль качества ее производства.



27 апреля национальное агентство по санитарному надзору Бразилии уже отказывало в импорте в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и её использование. Совет директоров Anvisa удалённо проголосовал за отказ в выдаче разрешения на импорт «Спутника V», которого с начала апреля добиваются 14 штатов страны.



«Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, — присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса, — заявлял начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата. — То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается».

