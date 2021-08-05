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Бразилия отложила поставку 37 млн доз «Спутника V» на неопределенный срок

Реализация контракта на поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилию, заключенного консорциумом северо-восточных штатов страны и Российским фондом прямых инвестиций, приостановлена. Прибытие вакцины в Бразилию отложено на неопределенный срок. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба губернатора штата Пиауи Уэллингтона Диаса, возглавляющего данное объединение.

«Соглашение, предусматривавшее покупку 37 млн доз вакцины, было приостановлено в связи с новыми ограничениями со стороны Национального агентства по санитарному надзору [Anvisa], а также отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт», — говорится в заявлении.

С 17 по 23 апреля делегация бразильского регулятора находилась в России, где знакомилась с деятельностью предприятий — изготовителей «Спутника V» во Владимире и Уфе. По словам главы управления по надзору Anvisa Аны Каролины Марино, экспертам ведомства не позволили посетить лаборатории Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину и осуществляющего контроль качества ее производства.

27 апреля национальное агентство по санитарному надзору Бразилии уже отказывало в импорте в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и её использование. Совет директоров Anvisa удалённо проголосовал за отказ в выдаче разрешения на импорт «Спутника V», которого с начала апреля добиваются 14 штатов страны.

«Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, — присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса, — заявлял начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата. — То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается».

При этом научно-технический комитет по биологической безопасности Министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии признал «Спутник V» безопасным. Вакцина одобрена в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек.

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Комментарии (14)

***_555
Успех
266187039
Бразилия очень обидно проиграла России на ОИ в матче за выход в финал сегодня. Эти примитивы могли так отплатить
Zdobsi
Ерунда какая то очередная. И политическое мракобесие. Или желание Бразилии что-то выторговать. Как будто этих бразильских специалистов с молочной фермы пригласили...
Прошло уже более года, как все ревакцинируются спутником, некоторые телеведущие аж три раза. И ничего, все впорядке. И только бразильских крестьян что-то смущает. Видимо переводчик нужен на португальский хороший.
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