В Петербурге суд арестовал героя-любовника, соблазнявшего красивой жизнью и службой в ФСБ

Красногвардейский суд Петербурга изолировал от девушек 23-летнего Артёма Каменных, обвиняемого в мошенническом хищении в крупном размере. Его недавняя подруга перевела ему почти полмиллиона рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 6 июня, суд удовлетворил ходатайство следствия и определил Каменных в следственный изолятор. Под стражей он останется как минимум до 4 августа.

Молодому человеку вменяют мошенническое хищение 498 тысяч рублей, которые ему переводила обманутая подруга. По версии следствия, девушка познакомилась с Артёмом 6 марта в клубе «Фабрика», женский день отметили уже парой.