В Петербурге суд арестовал героя-любовника, соблазнявшего красивой жизнью и службой в ФСБ
Красногвардейский суд Петербурга изолировал от девушек 23-летнего Артёма Каменных, обвиняемого в мошенническом хищении в крупном размере. Его недавняя подруга перевела ему почти полмиллиона рублей.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 6 июня, суд удовлетворил ходатайство следствия и определил Каменных в следственный изолятор. Под стражей он останется как минимум до 4 августа.
Молодому человеку вменяют мошенническое хищение 498 тысяч рублей, которые ему переводила обманутая подруга. По версии следствия, девушка познакомилась с Артёмом 6 марта в клубе «Фабрика», женский день отметили уже парой.
«Каменных представлялся сотрудником ФСБ и показывал фотографии красивой машины, говоря, что это его», — рассказывает пресс-служба о кульминации недолгих отношений.
Как полагает следствие, 19 марта молодой человек сообщил подруге, что продал машину, по случайности переведя 600 тысяч рублей на её карту. Девушка как раз получила полмиллиона от матери на покупку квартиры и согласилась вернуть ошибочный перевод. За три дня она почти полностью опустошила свою карту, после этого «сотрудник службы безопасности» исчез с радаров. Деньги якобы от продажи автомобиля на её счёт так и не поступили.
Артём Каменных ранее судим за аналогичное, уточняют в пресс-службе. Женат, не трудоустроен, говорит, что живёт в хостеле, вину не отрицает.