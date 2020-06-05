Почти 200 млн рублей за полтора месяца собрали благотворительные фонды на средства защиты для российских врачей
Российские благотворительные фонды собрали 196 миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) для врачей и расходные материалы для больниц. За полтора месяца помощь была направлена в 170 медучреждений России.
В конце апреля фонд профилактики рака «Не напрасно!» объединился с российскими некоммерческими организациями в проект «Что делать» для помощи врачам в борьбе с пандемией COVID-19. В проект входят фонд «Лавка радостей», «Живой», AdVita («Ради жизни»), «Предание» и «Добрый город Петербург». Фонды оказывают помощь через заявки. Больницы оставляют просьбы о помощи на сайте «Что делать» и прикладывают список потребностей. «Не напрасно!» дополняют список в соответствии с чек-листом, разработанным ведущими врачами-реаниматологами России, - что должно быть в реанимации для помощи пациенту с коронавирусом, пишет портал «Такие дела».
В фондах подчёркивают, что ситуация с индивидуальными средствами защиты и оборудованием для борьбы с COVID-19 по-прежнему сложная. Во время пандемии в защите нуждаются сотрудники всех больниц, которые продолжают приём пациентов, независимо от их профиля. Нехватка средств индивидуальной защиты влияет на эпидемиологическую ситуацию – медики заболевают и становятся источником инфекции для пациентов. Заболевшие врачи не могут работать, от этого падает качество лечения. Вспышки коронавируса в больницах выводят из строя отделения и целые учреждения.
«Неготовность системы к пандемии, которую мы можем наблюдать по всему миру. Вот только большинство других стран быстро отреагировало на дефицит СИЗ и расходных материалов и ликвидировало его. Россия не смогла наладить систему поставок, но это лишь симптом болезни», - прокомментировал исполнительный директор фонда «Не напрасно!» Илья Фоминцев.
Он считает, что система нуждается в реформировании на уровне устройства, финансирования, коммуникации и корпоративной культуры. Фоминцев подчеркнул: управленцы должны четко понимать, зачем они работают, и помочь этому может повышение качества управленческого образования. Но система не успеет измениться до второй волны коронавируса, уверен Фоминцев.
«Во всем мире правительство само обращается к обществу за помощью, чтобы защитить как можно больше медиков. И только у нас привычка рапортовать об отсутствии проблем побеждает здравый смысл и заботу о людях», — сказала в свою очередь административный директор Фонда AdVita Елена Грачева.
В начале июня медики и сотрудники некоммерческих организаций направили официальное обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой принять меры для защиты медиков до начала второй волны распространения коронавируса. В частности, они попросили создать централизованную систему мониторинга обеспеченности клиник масками, халатами и бахилами, выдавать регудостоверения на СИЗ автоматически и упростить закупочные процедуры для медучреждений.