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03.06.2020 18:35
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В Петербурге в день стали госпитализировать по 750 человек. Три сотни лежат на ИВЛ

Количество госпитализированных пациентов ежедневно составляет порядка 750 человек. Примерно такое же количество, чуть больше, ежедневно выписывается, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«На утро сегодняшнего дня в отделениях реанимации находилось порядка 600 пациентов. Около 300 пациентов находилось на ИВЛ. Хватает в настоящее время коечного фонда. Мы надеемся на то, что тот поток пациентов, который наблюдается вторую неделю, не будет возрастать», — рассказал чиновник в эфире канала «Санкт-Петербург» 3 июня.

Количество пациентов на ИВЛ, по его словам, стабильно в течение последних двух недель. В реанимацию тоже поток не растет. Пациенты в легкой форме составляют большинство — до 80 % — как и в целом по России и в мире.

Напомним, что неделю назад Лисовец рассказывал, что в Петербурге госпитализируют в день на сотню меньше — по 650 человек с пневмониями и ковидом. Это одна Покровская больница.

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Комментарии (8)

iayaaz
главное парад и голосование, остальное - вторично...
WuhanRockCafe
Башкетова подмяла Лисовца под себя и рулит.
Слабак оказался глава комздрава.
Дмитрий
Ой как же скрывают правду, кругом одно враньё! Манипуляция с цифрами походу.берегите себя и избегайте массовое скопление людей
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