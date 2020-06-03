Градостроительный совет отклонил проект реконструкции метро «Политехническая» с надстройкой торговым центром

Градостроительный совет по итогам голосования с небольшим перевесом отклонил проект реконструкции вестибюля станции метро «Политехническая», который предусматривал его надстройку коммерческими площадями. Это следует из протокола заседания, опубликованного на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

За представленный проект проголосовали 11 членов совета, против — 12. При этом авторам проекта — «Архитектурной мастерской Рейнберга и Шарова» было рекомендовано доработать проект. Соответственно, решение Градсовета не является тождественным отказу от планов надстройки станции торговыми площадями при реконструкции.