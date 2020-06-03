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03.06.2020 17:57
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Градостроительный совет отклонил проект реконструкции метро «Политехническая» с надстройкой торговым центром

Градостроительный совет по итогам голосования с небольшим перевесом отклонил проект реконструкции вестибюля станции метро «Политехническая», который предусматривал его надстройку коммерческими площадями. Это следует из протокола заседания, опубликованного на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

За представленный проект проголосовали 11 членов совета, против — 12. При этом авторам проекта — «Архитектурной мастерской Рейнберга и Шарова» было рекомендовано доработать проект. Соответственно, решение Градсовета не является тождественным отказу от планов надстройки станции торговыми площадями при реконструкции.

Кроме того, совет решил совместно с Союзом архитекторов Петербурга разработать положение о проведении конкурсов на архитектурно-планировочные предложения по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры и общественных пространств.

«Фонтанка» подробно писала и показывала проект, который вместо существующего вестибюля предполагает возведение почти 25-метрового здания с коммерческими и торговыми помещениями.

Против такой реконструкции и сноса вестибюля возмутились горожане, в частности студенты расположенного в непосредственной близости Политехнического университета, которые создали петицию против предложенного решения. В настоящее время ее подписали более 6 тысяч человек.

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Комментарии (5)

f0ntan
Перевес против проекта настройки Политехнической всего в один голос. И они не отказались окончательно от этого проекта, а отправили его на доработку. Так что в умах Градсовета все-таки планируют надстроить торговый центр над Политехнической. Только их не устроил нынешний проект.
Michael_5e4cd31840823
Убогий проект. Там все нормально итак.
муматор
это ещё 29 мая произошло. Но только представьте, что они предлагают!!! "генеральный план участка предполагает организацию основного входа в вестибюль метро на юге. Перед входом расположена открытая автостоянка." Ну куда ж без автостоянки, где ж ведра ставить.
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