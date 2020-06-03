Градостроительный совет отклонил проект реконструкции метро «Политехническая» с надстройкой торговым центром
Градостроительный совет по итогам голосования с небольшим перевесом отклонил проект реконструкции вестибюля станции метро «Политехническая», который предусматривал его надстройку коммерческими площадями. Это следует из протокола заседания, опубликованного на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.
За представленный проект проголосовали 11 членов совета, против — 12. При этом авторам проекта — «Архитектурной мастерской Рейнберга и Шарова» было рекомендовано доработать проект. Соответственно, решение Градсовета не является тождественным отказу от планов надстройки станции торговыми площадями при реконструкции.
Кроме того, совет решил совместно с Союзом архитекторов Петербурга разработать положение о проведении конкурсов на архитектурно-планировочные предложения по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры и общественных пространств.
«Фонтанка» подробно писала и показывала проект, который вместо существующего вестибюля предполагает возведение почти 25-метрового здания с коммерческими и торговыми помещениями.
Против такой реконструкции и сноса вестибюля возмутились горожане, в частности студенты расположенного в непосредственной близости Политехнического университета, которые создали петицию против предложенного решения. В настоящее время ее подписали более 6 тысяч человек.