ВОЗ: Количество заражений COVID-19 в мире за сутки выросло на 113 тысяч

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вечером 2 июня приводит неутешительную статистику, по её подсчетам, количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире за сутки увеличилось на 113 тысяч. При этом количество летальных исходов, связанных с инфекцией, по оценкам организации, возросло на 4,2 тысячи и превысило 376 тысяч.

В мире, по статистике ВОЗ, зарегистрированы 6 194 533 инфицированных и 376 320 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 113 198, а умерших - на 4 242. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были зафиксированы 122 917 новых случаев заражения и 4 тыс. смертей.

