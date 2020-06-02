В Красногвардейском районе в 2021 году достроят два новых детских сада

В Красногвардейском районе в 2021 году сдадут два новых детских сада. Как сообщили в «Группе ЛСР» 2 июня, у обоих объектов уже смонтировали «коробки», сейчас идут работы по монтажу инженерных систем и устройству теплового контура.

Первый детский сад в ЖК «Цветной город» будет рассчитан на 190 мест. Внутри предусмотрены помещения для групповых занятий, большой музыкальный зал, зал для гимнастических занятий, бассейн, медкабинет, буфетные для каждой группы.

Второй детский садик появится в жилом комплексе «Ручьи» и сможет вместить 160 детей. Здесь, помимо помещений для групповых занятий, музыкального и физкультурного залов, также расположатся бассейн, медкабинет и помещения для бытовых нужд. Это будет уже второе дошкольное детское учреждение на этой территории, первый садик уже передан на баланс города и начнет принимать детей в этом году.