ЦБ РФ из-за пандемии разрешил банкам не предоставлять до июля сведения о заёмщиках в бюро кредитных историй

ЦБ РФ до 30 июня не будет применять меры к банкам за несвоевременное предоставление сведений о заемщиках в бюро кредитных историй, соответствующее информационное письмо первого зампреда Ксении Юдаевой обнародовано вечером 1 июня на официальном сайте регулятора финансового рынка страны.



«В период до 30 июня 2020 года Банк России не будет применять меры воздействия к источникам формирования кредитной истории за нарушение сроков предоставления информации, указанной в части 3.1 статьи 5 федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ “О кредитных историях” в части предоставления информации, предусмотренной Федеральным законом от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» — говорится в документе.

