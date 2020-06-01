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01.06.2020 21:31
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ЦБ РФ из-за пандемии разрешил банкам не предоставлять до июля сведения о заёмщиках в бюро кредитных историй

ЦБ РФ до 30 июня не будет применять меры к банкам за несвоевременное предоставление сведений о заемщиках в бюро кредитных историй, соответствующее информационное письмо первого зампреда Ксении Юдаевой обнародовано вечером 1 июня на официальном сайте регулятора финансового рынка страны.

«В период до 30 июня 2020 года Банк России не будет применять меры воздействия к источникам формирования кредитной истории за нарушение сроков предоставления информации, указанной в части 3.1 статьи 5 федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ “О кредитных историях” в части предоставления информации, предусмотренной Федеральным законом от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» — говорится в документе.

Мера принята в связи с распространением коронавирусной инфекции и изменением условий работы финансовых организаций на фоне пандемии.

Согласно действующему закону, кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и операторы инвестиционных платформ обязаны в течение пяти рабочих дней представлять информацию о заемщиках, поручителях и принципалах хотя бы в одно бюро кредитных историй.

29 мая Ассоциация банков России заявила о том, что многие кредитные организации пожаловались на нехватку времени на перенастройку автоматизированных систем для передачи сведений о заемщиках из-за большого количества поступающих обращений граждан и особенностей работы в режиме самоизоляции.

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Комментарии (2)

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