Авария с участием автомобиля и велосипеда произошла в Калининском районе Петербурга 1 июня. Юный владелец двухколёсного транспорта получил несовместимые с жизнью травмы.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 69-летний водитель Suzuki SX4 совершил наезд на велосипедиста на «зебре» на проспекте Непокорённых, 72, в половине восьмого вечера. Мальчик 14 лет ехал по «зебре», после столкновения он скончался на месте.



«По факту ДТП проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», - добавляют в УГИБДД.

