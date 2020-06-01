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01.06.2020 21:08
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На Непокорённых пожилой водитель «Сузуки» насмерть задавил подростка на велосипеде

Авария с участием автомобиля и велосипеда произошла в Калининском районе Петербурга 1 июня. Юный владелец двухколёсного транспорта получил несовместимые с жизнью травмы.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 69-летний водитель Suzuki SX4 совершил наезд на велосипедиста на «зебре» на проспекте Непокорённых, 72, в половине восьмого вечера. Мальчик 14 лет ехал по «зебре», после столкновения он скончался на месте.

«По факту ДТП проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», - добавляют в УГИБДД.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (25)

Zloi_prohozhiy
уверен, эта малолетка мало того что на велосипеде проезжую часть пересекала, а не пешком, так еще и летела на полной скорости не глядя по сторонам и появившись неожиданно.
spb7771250
Проблема - системная. На дорогах в РФ сколько гибнет? Не меньше, чем от короновируса. Те, кто ее должен решать, эту системную проблему, заняты почему-то парадами, салютами и поправками. Проблема решаемая. П.С. Водятла - в ад.
261783451
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