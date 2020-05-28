Умер журналист и правозащитник Сергей Мохнаткин

28 мая умер оппозиционер Сергей Мохнаткин, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Григорий Михнов-Вайтенко, член Правозащитного комитета Петербурга. Ему было 66 лет.

Мохнаткин был лауреатом международной премии Московской Хельсинкской группы «За мужество, проявленное в защите прав человека».

В правозащитной среде его называли политическим заключенным: в 2009 году он был арестован в ходе протестной акции «Стратегия 31» на Триумфальной площади в Москве и осужден на 2 года 6 месяцев заключения в колонии общего режима, и в ходе этого срока продолжал отстаивать свои права и права других заключенных. Был помилован указом Дмитрия Медведева — этот случай считался первым в истории современной России, когда президент воспользовался своим конституционным правом на помилование без признания вины осуждённого.