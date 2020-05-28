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28.05.2020 23:19
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Умер журналист и правозащитник Сергей Мохнаткин

28 мая умер оппозиционер Сергей Мохнаткин, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Григорий Михнов-Вайтенко, член Правозащитного комитета Петербурга. Ему было 66 лет.

Мохнаткин был лауреатом международной премии Московской Хельсинкской группы «За мужество, проявленное в защите прав человека».

В правозащитной среде его называли политическим заключенным: в 2009 году он был арестован в ходе протестной акции «Стратегия 31» на Триумфальной площади в Москве и осужден на 2 года 6 месяцев заключения в колонии общего режима, и в ходе этого срока продолжал отстаивать свои права и права других заключенных. Был помилован указом Дмитрия Медведева — этот случай считался первым в истории современной России, когда президент воспользовался своим конституционным правом на помилование без признания вины осуждённого.

В декабре 2019 года СМИ сообщили о госпитализации Сергея Мохнаткина. По информации «Радио Свобода», она потребовалась вследствие осложнения травмы, полученной во время пребывания в тюрьме: по информации журналистов, в архангельской исправительной колонии, куда правозащитник попал после участия в очередной акции протеста в Москве в 2013 году, сотрудники ФСИН якобы сломали Сергею Мохнаткину позвоночник.

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Комментарии (7)

Иван 2пырьев
аз
Nafanka
Всё-таки он, конечно, какой-то комичный персонаж был - всегда оказывался не в то время и не в том месте - что первый раз случайно оказался, когда Алексееву в костюме Снегурочки задерживали (за неё и пострадал), что во второй раз - тоже как-то по случаю... В общем, не везло дядьке постоянно... А так, вроде, человек отзывчивый был... Как то он разнообразил угрюмо-злобную массу профессиональных протестующих, жаль его...
FunkToFunky
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