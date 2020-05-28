Пьяный постоялец доказал работникам петербургского отеля, что на его пути нет преград. Он вынес 15 дверей
Неординарный способ входа в помещения одного из постояльцев арт-отеля в Красногвардейском районе Петербурга вынудил его работников нажать на кнопку сигнализации. Открывать двери с ноги его заставили высокоградусные напитки.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 28 мая, накануне в результате повреждения имущества гостиницы на улице Маршала Тухачевского сотрудниками вневедомственной охраны был задержан житель Якутска. Последний крепко выпил и на одном из этажей выбил 15 дверей.
Хулигана доставили в отдел полиции, а руководство арт-отеля осталось подсчитывать ущерб от буйного гостя.