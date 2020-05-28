РЖД отменяет перед летом «коронавирусную» рассадку пассажиров

Социальная дистанция в поездах дальнего следования больше не актуальна. С 29 мая железнодорожный монополист возвращается к обычной рассадке пассажиров.
РЖД начали продавать билеты на соседние места в вагонах поездов дальнего следования. Об этом 28 мая «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании.
«Холдинг РЖД следует временным рекомендациям по профилактическим мерам для обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденным Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором. На рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажа на все места», — отметили в РЖД.
С конца апреля компания для противодействия распространению новой инфекции вводила «коронавирусную» рассадку — в ряду из двух кресел могло быть занято только одно, в трехрядном среднее должно было оставаться свободным. Из-за нового правила РЖД даже увеличили количество «Сапсанов» между Москвой и Петербургом.