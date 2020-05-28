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28.05.2020 13:10
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РЖД отменяет перед летом «коронавирусную» рассадку пассажиров

Социальная дистанция в поездах дальнего следования больше не актуальна. С 29 мая железнодорожный монополист возвращается к обычной рассадке пассажиров.

РЖД начали продавать билеты на соседние места в вагонах поездов дальнего следования. Об этом 28 мая «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании.

«Холдинг РЖД следует временным рекомендациям по профилактическим мерам для обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденным Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором. На рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажа на все места», — отметили в РЖД.

С конца апреля компания для противодействия распространению новой инфекции вводила «коронавирусную» рассадку — в ряду из двух кресел могло быть занято только одно, в трехрядном среднее должно было оставаться свободным. Из-за нового правила РЖД даже увеличили количество «Сапсанов» между Москвой и Петербургом.

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Комментарии (11)

260778831
Вчера мать отправил в Карелию. Через час в вагоне все были без масок. Ехать 5 часов. Вагон простой,сидячий.
260778831
Есть одна деталь.

Сажают плотно, потому, что рассчитавают на маски.

А маски народ в понздах снимает почти сразу
Fenomen
С такой системой вентиляции, какая в вагонах РЖД, рассадка не имеет никакого значения. Чихнул один - вдохнули все.
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