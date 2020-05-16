Для социально дистанцированных поездок между двумя столицами запустят дополнительные «Сапсаны» по докоронавирусным ценам

РЖД запустит четыре дополнительных поезда между Москвой и Петербургом в конце апреля. Рассадка в вагонах приближена к коронавирусным рекомендациям.



Как сообщает 16 мая перевозчик, «Сапсаны» поедут между столицами из-за пассажирского спроса и необходимости соблюдать социальную дистанцию. Из Северной столицы в Москву дополнительные скоростные поезда отправятся 21 и 22 мая в семь утра и в 09:00 с 25 по 28 мая ежедневно. В обратную сторону усилят вечернее расписание — с Ленинградского вокзала «Сапсаны» поедут в 17:14 21 и 22 мая и в половину шестого вечера в период с 25 по 28-е число включительно.

