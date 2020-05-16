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16.05.2020 16:24
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Для социально дистанцированных поездок между двумя столицами запустят дополнительные «Сапсаны» по докоронавирусным ценам

РЖД запустит четыре дополнительных поезда между Москвой и Петербургом в конце апреля. Рассадка в вагонах приближена к коронавирусным рекомендациям.

Как сообщает 16 мая перевозчик, «Сапсаны» поедут между столицами из-за пассажирского спроса и необходимости соблюдать социальную дистанцию. Из Северной столицы в Москву дополнительные скоростные поезда отправятся 21 и 22 мая в семь утра и в 09:00 с 25 по 28 мая ежедневно. В обратную сторону усилят вечернее расписание — с Ленинградского вокзала «Сапсаны» поедут в 17:14 21 и 22 мая и в половину шестого вечера в период с 25 по 28-е число включительно.

Билеты, например, на девятичасовой «Сапсан» из Петербурга в Москву 25 мая продают минимум за 2396 рублей.

Как объясняют в РЖД, в вагонах предусмотрена «коронавирусная» рассадка — в ряду из двух кресел может быть занято только одно, в трехрядном среднее должно оставаться свободным. При этом ни ширина проходов, ни самих кресел до рекомендованных ВОЗ и Роспотребнадзором полутора метров не дотягивают.

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Комментарии (6)

VF812
С трпнспортом бардак. Половина автобусов снято. Электрички через одну((
Simao Gato
блин, а нельзя хоть что-то
бесплатным сделать? (
Дмитрий Борцовский
Для тех, кто не в курсе. РЖД резко сократило электрички, люди стоят в давке. Зато жутко дорогие сапсаны увеличило
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