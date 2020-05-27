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27.05.2020 17:48
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В Ухане появился свой Хатико. Пёс три месяца ждал в больнице своего умершего от коронавируса хозяина

Пёс, на протяжении трёх месяцев ожидавший своего умершего хозяина в коридорах больницы Тайкан, прославился сначала в Китае, а теперь и на весь мир. 70-летний владелец животного скончался через неделю после госпитализации, однако его четвероногий друг этого не мог знать и продолжал нести свою вахту.

Когда мужчину забирали в больницу, собака увязалась за машиной скорой помощи и проследовала до учреждения. Персонал госпиталя и работники соседних магазинчиков подкармливали пса и сочувствовали ему. Они дали ему кличку Сяо Бао (Маленькое Сокровище). Несколько раз животное прогоняли на улицу из-за жалоб пациентов, но каждый раз Сяо Бао возвращался и продолжал ждать.

Спустя три месяца медсёстры обратились в Ассоциацию по защите животных. Пса осмотрели и признали его здоровым, теперь ему ищут новую любящую семью.

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