Ученые нашли еще один способ распространения коронавируса. Стало понятно, почему «Водоканал» закрыл общественные туалеты

Китайские ученые установили, что новая коронавирусная инфекция передается не только при контакте с больным или воздушно-капельным путем. Как сообщает 26 мая РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Emerging Infectious Diseases, COVID-19 может проникнуть в организм и через отходы жизнедеятельности больных.



«В результате анализа выяснилось, что в образцах кала обнаруживается живой SARS-CoV-2, причем в большей концентрации, чем в респираторных мазках тех же пациентов», — говорится в исследовании.

