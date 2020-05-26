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26.05.2020 15:36
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Ученые нашли еще один способ распространения коронавируса. Стало понятно, почему «Водоканал» закрыл общественные туалеты

Китайские ученые установили, что новая коронавирусная инфекция передается не только при контакте с больным или воздушно-капельным путем. Как сообщает 26 мая РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Emerging Infectious Diseases, COVID-19 может проникнуть в организм и через отходы жизнедеятельности больных.

«В результате анализа выяснилось, что в образцах кала обнаруживается живой SARS-CoV-2, причем в большей концентрации, чем в респираторных мазках тех же пациентов», — говорится в исследовании.

Ученые, проводившие изучения, уверены, что вирус, содержащийся в кале, является распространенным проявлением COVID-19, и подтверждают вероятность заражения фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем.

Исследователи напоминают о вспышке SARS в 2003 году, когда в жилом комплексе в Гонконге после проблем в работе канализации оказались инфицированы сотни людей.

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Комментарии (6)

260778831
"Возможность заражения фекально-оральным путем"?

Извращенцы....
Parazytolog
прямая дорога к повышению цен на туалетную бумагу и средства гигиены
Vahmistroff
Мне непонятно, "почему «Водоканал» закрыл общественные туалеты". Неужели лучше, если "отходы жизнедеятельности", возможно зараженные, будут лежать во дворах, подъездах и лифтах?
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