Ученые нашли еще один способ распространения коронавируса. Стало понятно, почему «Водоканал» закрыл общественные туалеты
Китайские ученые установили, что новая коронавирусная инфекция передается не только при контакте с больным или воздушно-капельным путем. Как сообщает 26 мая РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Emerging Infectious Diseases, COVID-19 может проникнуть в организм и через отходы жизнедеятельности больных.
«В результате анализа выяснилось, что в образцах кала обнаруживается живой SARS-CoV-2, причем в большей концентрации, чем в респираторных мазках тех же пациентов», — говорится в исследовании.
Ученые, проводившие изучения, уверены, что вирус, содержащийся в кале, является распространенным проявлением COVID-19, и подтверждают вероятность заражения фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем.
Исследователи напоминают о вспышке SARS в 2003 году, когда в жилом комплексе в Гонконге после проблем в работе канализации оказались инфицированы сотни людей.