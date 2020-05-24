У петербуржцев замечена повышенная тяга к уличному искусству. Работы художника Покраса Лампаса, инсталлированные в городскую среду накануне, не продержались и часа. На кражу предметов своего творческого труда идеолог «каллиграфутуризма» пожаловался в своём аккаунте в Instagram. ⠀ «Удивительно живет город — меньше, чем за час, забрали 5 из 6 работ. Последнюю мы повесили просто выше других — нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку», — написал Покрас Лампас (здесь и далее авторский текст сохранен. — Прим. ред.) .

«Петербург, вы меня просто разочаровываете», — сказал он в сторис, отметив, что первую работу украли через 30–40 минут после установки. И добавил, что «вообще Петербург — прекрасный город для того, чтобы напитывать его новыми смыслами».

«Друзья, я знаю, что соблазн велик», — снисходительно обратился Покрас Лампас к горожанам и попросил всё же не забирать плакаты, чтобы их могло увидеть как можно больше людей. Он выразил надежду, что «если люди и взяли работы из улицы к себе домой, то не для перепродажи».



«С одной стороны я понимаю, почему в Петербурге не так много стрит-арта, с другой — значит больше прекрасных мест для работы».

В ближайшем будущем художник пообещал некое новое послание «с обоями и клеем».

