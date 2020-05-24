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24.05.2020 15:21
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Печать

«Петербург, вы меня просто разочаровываете». Уличные инсталляции Покраса Лампаса стащили в течение часа после установки

У петербуржцев замечена повышенная тяга к уличному искусству. Работы художника Покраса Лампаса, инсталлированные в городскую среду накануне, не продержались и часа. На кражу предметов своего творческого труда идеолог «каллиграфутуризма» пожаловался в своём аккаунте в Instagram.

«Удивительно живет город — меньше, чем за час, забрали 5 из 6 работ. Последнюю мы повесили просто выше других — нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку», — написал Покрас Лампас (здесь и далее авторский текст сохранен. — Прим. ред.).

Художник признался, что не ожидал такой дерзости в культурной столице.

«Петербург, вы меня просто разочаровываете», — сказал он в сторис, отметив, что первую работу украли через 30–40 минут после установки. И добавил, что «вообще Петербург — прекрасный город для того, чтобы напитывать его новыми смыслами».

«Друзья, я знаю, что соблазн велик», — снисходительно обратился Покрас Лампас к горожанам и попросил всё же не забирать плакаты, чтобы их могло увидеть как можно больше людей. Он выразил надежду, что «если люди и взяли работы из улицы к себе домой, то не для перепродажи».

«С одной стороны я понимаю, почему в Петербурге не так много стрит-арта, с другой — значит больше прекрасных мест для работы».

В ближайшем будущем художник пообещал некое новое послание «с обоями и клеем».

Покрас Лампас — художник-каллиграф, создававший так называемые «каллиграффити» — на стене одного из отелей в центре Петербурга, в пешеходном тоннеле к Курскому вокзалу и на крыше бывшей фабрики «Красный Октябрь» в Москве. Среди самых известных его работ — «Супрематический крест» на площади в Екатеринбурге, который был испорчен коммунальными службами и атакован «православными активистами». В результате противостояния художник переработал произведение. Позже историю о судьбе креста показали на Фестивале света в Берлине.

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Комментарии (9)

zonnek
Стащили... Скорее не стащили, а выбросили, как мусор. Эти "шедевры" не сложно попутать с обычными отходами от ремонта.
Макс Никольский
никто ничего не крал. Это дворники унесли всю хрень на мусорку. общеизвестная судьба большинства подобных современных "шедевров"- попасть на мусорку.
ussr_forever
Роиссия в самом её чистом исконном традиционном виде.... тащат и прут всё, что плохо прикручено...
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