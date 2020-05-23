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23.05.2020 16:48
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На поминках под Петербургом родственники начали делить наследство. Спор закончился выстрелом из ружья

Родственники не стали церемониться в вопросах дележа наследства в Выборгском районе Ленинградской области и затеяли вооруженный конфликт прямо на поминках.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 мая, накануне в деревне Камышовка семья собралась на поминки. Зашёл разговор о наследстве. Детали обсуждали 60-летний сын умершей пенсионерки, приехавший на похороны из Ивановской области, и 58-летний супруг его родной сестры. Мужчины договориться не смогли. Свояк выстрелил из своего ружья в сторону приезжего родственника, но промахнулся.

«Стрелявший гражданин был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. У него изъято ружье. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в полиции.

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Комментарии (8)

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А был бы баян... Просто бы порвали и разошлись. Где министерство культуры, мать его?
Vurgagain
Ой, да бросьте вы! Таких ситуаций полно в мире! Причем здесь скрепы и уникальный путь? Множество ссор просто не выходят за пределы семейного круга. Там просто тихо-мирно режут друг друга и закапывают в лесу....
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