На поминках под Петербургом родственники начали делить наследство. Спор закончился выстрелом из ружья
Родственники не стали церемониться в вопросах дележа наследства в Выборгском районе Ленинградской области и затеяли вооруженный конфликт прямо на поминках.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 мая, накануне в деревне Камышовка семья собралась на поминки. Зашёл разговор о наследстве. Детали обсуждали 60-летний сын умершей пенсионерки, приехавший на похороны из Ивановской области, и 58-летний супруг его родной сестры. Мужчины договориться не смогли. Свояк выстрелил из своего ружья в сторону приезжего родственника, но промахнулся.
«Стрелявший гражданин был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. У него изъято ружье. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в полиции.