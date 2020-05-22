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22.05.2020 19:15
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Дипломаты подтвердили, что на борту помещенного на карантин лайнера в порту Барселоны есть россияне

Постольство РФ и Испании подтвердило, что граждане России находятся на борту круизного лайнера Navigator Seven Seas, который был помещен на карантин в порту испанской Барселоны после выявления коронавируса у одного из членов экипажа.

«Генконсульство в Барселоне инициативно выяснило, что среди пассажиров россиян нет, а среди членов экипажа зарегистрированы четыре россиянки», — уточнили в посольстве.

На данный момент официальная информация от компетентных органов Испании???????? о присутствии заболевших россиян???????? на борту круизного лайнера Navigator Seven Seas, который был помещён на карантин в порту Барселоны????????, в установленном порядке в Посольство или Генеральное консульство Российской Федерации в Барселоне не поступала. Так же, как и не поступали личные обращения от россиян — пассажиров этого судна или членов его экипажа», — добавлено в сообщении.

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