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22.05.2020 18:04
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Шестерых боевиков, планировавших в Дагестане теракты, ликвидировали в ходе спецоперации

В лесу в Дагестане в ходе контртеррористической операции уничтожены члены ячейки, связанной с запрещенной на территории РФ организацией «Исламское государство». Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет 22 мая сообщает ТАСС.

«В рамках контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана была получена информация о нахождении в лесном массиве, расположенном к северу от поселка Гоксув, группы вооруженных бандитов численностью шесть человек, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности. При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнем бандиты нейтрализованы», — заявили в НАК.

Свои действия боевики координировали с эмиссаром ИГИЛ. Они, по данным комитета, планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей. Среди намеченных операций также значилось вымогательство у предпринимателей для финансового обеспечения свой деятельности.

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