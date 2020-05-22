Шестерых боевиков, планировавших в Дагестане теракты, ликвидировали в ходе спецоперации

В лесу в Дагестане в ходе контртеррористической операции уничтожены члены ячейки, связанной с запрещенной на территории РФ организацией «Исламское государство». Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет 22 мая сообщает ТАСС.



«В рамках контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана была получена информация о нахождении в лесном массиве, расположенном к северу от поселка Гоксув, группы вооруженных бандитов численностью шесть человек, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности. При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнем бандиты нейтрализованы», — заявили в НАК.

