Россияне стали подавать меньше заявок на кредитные каникулы

За последнюю неделю россияне подали 190 тысяч обращений с просьбами о кредитных каникулах, это меньше, чем за последнюю неделю апреля. Об этом 22 мая сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции.

По ее словам, данные говорят о том, что заемщики уже решили, нужны ли им кредитные каникулы. Всего за два месяца, по данным ЦБ, российские банки получили от физлиц 1,8 млн заявок на реструктуризацию кредитов.

Окажется ли этот тренд устойчивым, будет зависеть от скорости восстановления экономики, отметила Набиуллина. Она напомнила, что заявки на реструктуризацию займов граждане могут подавать до конца сентября.