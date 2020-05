261549901 20 Мая 2020 в 13:28 20 Мая 2020 в 13:28

Я не специалист-вирусолог, поэтому руководствуюсь рекомендацией ВОЗ WHO stands by recommendation to not wear masks if you are not sick or not caring for someone who is sick (CNN от 31.03.20)