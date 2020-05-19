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19.05.2020 09:32
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Петербургский юрист, руководящий имуществом разорившейся столичной МФО, не уследил за её деньгами. После попойки исчезли 4 млн

Конкурсный управляющий компанией «Домашние деньги» проводил время в своей квартире на набережной реки Фонтанки в Петербурге, выпивая с незнакомым ему мужчиной. Когда хозяин утомился, гость прошелся по дому в поисках гаджетов и обогатился на 4 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 19 мая, в полицию 37-летний юрист обратился около половины пятого вечера накануне. Он рассказал, что утром того же дня до него, как до конкурсного управляющего компанией «Домашние деньги», дошло сообщение от Сбербанка, в котором его уведомляли о снятии со счета временно возглавляемой им компании четырех миллионов рублей. Кто конкретно их снял — юрист сказать не может, так как никаких примет человека, в обществе которого отдыхал 15 мая, он не запомнил. Пробудившись, рассказал он в полиции, гостя уже не застал, а вместе с ним исчезли ноутбук и два телефона. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

По данным СПАРК, банкротом компанию признали в январе этого года, тогда же назначили арбитражного управляющего. Председатель совета директоров МФО Евгений Бернштам находится в столичном СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Петербуржец является конкурсным управляющим еще девятью различными компаниями.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что занимаются розыском злоумышленника.

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Комментарии (2)

paha
Петербургский юрист, руководящий имуществом (С) Да.... Берите хоть с журфака респондентов себе. Блин, ну когда же сюда вернется грамотная речь.
Castor Troy
Юрист с доступом к каким-никаким цифрам и повадками забулдыги, у которого от синьки уже отрубается лампочка и лица не запоминаются. Совпадение? Не думаю!(с)
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