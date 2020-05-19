Петербургский юрист, руководящий имуществом разорившейся столичной МФО, не уследил за её деньгами. После попойки исчезли 4 млн

Конкурсный управляющий компанией «Домашние деньги» проводил время в своей квартире на набережной реки Фонтанки в Петербурге, выпивая с незнакомым ему мужчиной. Когда хозяин утомился, гость прошелся по дому в поисках гаджетов и обогатился на 4 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 19 мая, в полицию 37-летний юрист обратился около половины пятого вечера накануне. Он рассказал, что утром того же дня до него, как до конкурсного управляющего компанией «Домашние деньги», дошло сообщение от Сбербанка, в котором его уведомляли о снятии со счета временно возглавляемой им компании четырех миллионов рублей. Кто конкретно их снял — юрист сказать не может, так как никаких примет человека, в обществе которого отдыхал 15 мая, он не запомнил. Пробудившись, рассказал он в полиции, гостя уже не застал, а вместе с ним исчезли ноутбук и два телефона. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.