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16.05.2020 19:12
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УЕФА готов уменьшить до восьми количество городов — организаторов Евро-2020. Петербург остается

У Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) есть сразу несколько запасных планов на случай, если какие-то города — организаторы Евро-2020 откажутся от турнира из-за эпидемии коронавируса. Об этом в субботу, 16 мая, в интервью телекомпании beIN Sports заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

«В принципе, наша идея стоит в том, чтобы провести чемпионат в тех же городах. На данный момент мы провели переговоры: по девяти городам все установлено, с тремя городами есть некоторые проблемы, которые мы будем обсуждать позднее. Мы принципиально хотим провести турнир в 12 городах, но если не получится, то мы готовы провести чемпионат и в десяти, и в девяти, и в восьми городах», — подчеркнул Чеферин.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу был перенесен на 2021 год из-за эпидемии коронавируса, однако сохранил свое прежнее название.

Матчи Евро-2020 изначально были запланированы в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне, который должен принять полуфиналы и финал. Ранее в Смольном подтвердили свое участие в чемпионате Европы в 2021 году. В Петербурге планируются матчи группы с участием России, Финляндии, Дании и Бельгии, а также один из матчей 1/4 финала турнира.

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Комментарии (1)

Анна Эстедт
Капиталисты. С самого начала призывали игнорировать пандемию и собираться в кучи, деньги ж убудут у них.
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