УЕФА готов уменьшить до восьми количество городов — организаторов Евро-2020. Петербург остается

У Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) есть сразу несколько запасных планов на случай, если какие-то города — организаторы Евро-2020 откажутся от турнира из-за эпидемии коронавируса. Об этом в субботу, 16 мая, в интервью телекомпании beIN Sports заявил глава УЕФА Александер Чеферин.



«В принципе, наша идея стоит в том, чтобы провести чемпионат в тех же городах. На данный момент мы провели переговоры: по девяти городам все установлено, с тремя городами есть некоторые проблемы, которые мы будем обсуждать позднее. Мы принципиально хотим провести турнир в 12 городах, но если не получится, то мы готовы провести чемпионат и в десяти, и в девяти, и в восьми городах», — подчеркнул Чеферин.

