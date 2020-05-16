УЕФА готов уменьшить до восьми количество городов — организаторов Евро-2020. Петербург остается
У Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) есть сразу несколько запасных планов на случай, если какие-то города — организаторы Евро-2020 откажутся от турнира из-за эпидемии коронавируса. Об этом в субботу, 16 мая, в интервью телекомпании beIN Sports заявил глава УЕФА Александер Чеферин.
«В принципе, наша идея стоит в том, чтобы провести чемпионат в тех же городах. На данный момент мы провели переговоры: по девяти городам все установлено, с тремя городами есть некоторые проблемы, которые мы будем обсуждать позднее. Мы принципиально хотим провести турнир в 12 городах, но если не получится, то мы готовы провести чемпионат и в десяти, и в девяти, и в восьми городах», — подчеркнул Чеферин.
Напомним, что чемпионат Европы по футболу был перенесен на 2021 год из-за эпидемии коронавируса, однако сохранил свое прежнее название.
Матчи Евро-2020 изначально были запланированы в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне, который должен принять полуфиналы и финал. Ранее в Смольном подтвердили свое участие в чемпионате Европы в 2021 году. В Петербурге планируются матчи группы с участием России, Финляндии, Дании и Бельгии, а также один из матчей 1/4 финала турнира.