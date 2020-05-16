Сооснователь группы Qiwi согласился предоставить кредит Дурову после провала TON. «У Павла толковая команда, надеюсь, что-нибудь придумают»

Сооснователь группы Qiwi Сергей Солонин согласился переоформить в кредит свои инвестиции в проект создания криптовалюты TON основателя Telegram Павла Дурова. Об этом он сам 16 мая сообщил Forbes.



«Я решил переоформиться в кредит. У Павла толковая команда, надеюсь, что-нибудь придумают», — заявил Солонин.

