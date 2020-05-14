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14.05.2020 23:05
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Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе: Для меня Плющенко выдающаяся личность и настоящий человек

Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года Александра Трусова опубликовала в своем инстаграме заявление по поводу перехода от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг. Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям. Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить. Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Викторовичем Плющенко. Для меня он не только великий спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек, который, принял все вызовы, выстоял и победил», - написала Трусова.

Также 15-летняя спортсменка подчеркнула, что остается благодарной своим учителям, наставникам и тренерам, которые работали с ней до этого момента. Трусова отметила вклад Ольги Шевцовой, Ларисы Мелковой, Александра Волкова, Анны Царевой, Даниила Глейхенгауза, Сергею Дудакову и Сергею Розанову.

Отдельно Трусова упомянула теперь уже своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.

«Она не считаясь со временем и обстоятельствами, буквально отдавала мне все лучшее и ценное, что у нее есть. Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов», - написала фигуристка.

15-летняя чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Трусова 6 мая ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По словам Плющенко, решение о переходе принадлежало самой Трусовой и ее родителям. Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Фонтанки» .

Вместе с Трусовой ушла также еще одна суперфигуристка, Вероника Жилина, которая в свои 11 лет уже умеет делать четверные прыжки, а также тренер Сергей Розанов.

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