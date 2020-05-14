В Италии выздоровели больше половины заразившихся COVID-19

Департамент гражданской защиты Италии сообщил о том, что в стране выздоровели более половины пациентов, инфицированных COVID-19.
Сначала пандемии в Италии коронавирусом заразились 222 104 человек. Из них выписали 112 541 человек, в том числе 3502 — за последние сутки. Заболели за сутки 888 человек.
Общее количество положительных в настоящее время составляет 78 457, с уменьшением на 2 809 клиентов по сравнению со вчерашним днем. Среди положительных в настоящее время интенсивную терапию проходят 893 человека, что на 59 пациентов меньше, чем вчера. 12 172 человека госпитализированы с симптомами, что на 693 пациента меньше, чем вчера.
С начала пандемии в Италии умерли 31106 человек, говорится в этом сообщении. Из них за последние сутки умерли 195 человек.
Первые случаи заражения коронавирусом в Италии выявили в конце января текущего года. Вирус в Рим привезли двое туристов из Китая. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, Италия занимает пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом.