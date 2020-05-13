Проект «Фонтанки» «Покупай у своих» делает город чище. Соседские прачечные и химчистки обещают петербуржцам хорошие скидки

Сеть прачечных экспресс-обслуживания Prachka.com охватывает весь город. Фирма предлагает комплексную стирку любых вещей, в том числе одеял, пледов и пуховиков. По будним дням в первый час работы можно получить скидку до 20 % .

Во время коронавирусной эпидемии регулярное мытье рук и ежедневная влажная уборка из просто полезных привычек превратились в жизненно важные. Но тщательно постирать и продезинфицировать верхнюю одежду и текстиль в домашних условиях невозможно. На карте проекта «Фонтанки» «Покупай у своих» можно найти прачечные и химчистки, которые работают в период карантина и дают хорошие скидки.

Если Вам нужно почистить изделия из деликатных тканей, обращайтесь в «Чистякоф». Химчистка, аквачистка, стирка одежды, обуви, домашнего текстиля — все это «Чистякоф» обещает выполнить в короткие сроки. Приятным бонусом станет бесплатная доставка и скидка по промокоду FONTANKA в 5 % .



Также недорого обойдется химчистка ковров и диванов: бесплатный выезд мастера и скидка 10 % по промокоду FONTANKA.



Химчистка Apetta предлагает акцию для плащей, курток и пуховиков: три по цене двух. В период самоизоляции доставка осуществляется бесплатно. Также действует скидка для соседей по промокоду FONTANKA — 10 % .

