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13.05.2020 11:04
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На Омской петербуржец отстаивал тишину во дворе. Ему выстрелили в лицо

Полиция ищет водителя «Ауди» из Приморского района Петербурга. Он вооружён, громко паркуется и готов отстреливать недовольных.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 13 мая, накануне об агрессивном то ли соседе, то ли госте полиции Приморского района рассказал 33-летний петербуржец. По его словам, в половине десятого вечера водитель «Ауди» так парковался во дворе на Омской, что промолчать было невозможно.

Мужчина высказал всё, что думает о сильном шуме во время парковки, и получил не только вербальный, но и физический ответ. Водитель выхватил пневматический пистолет и выстрелил негодующему в лицо.

«Почувствовал боль в области переносицы около левого глаза, пошла кровь», — передают ощущения заявителя в ГУ МВД, уточняя, что меры к розыску водителя «Ауди» приняты.

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Комментарии (4)

260737351
Весенне-созонное обострение водителя Ауди. Зачем обезьянам продают пневматику?! Хотя они и без того найдут чем в лицо запустить, горячая кровь+психические расстройства творят "чудеса" опасные для социума.
RemyMartin
Как можно громко парковаться? Может за территорию бились или за самку?
kerkir
Психологически его поведение очень понятно - поведение победителя на побеждённой территории. Всё правильно.
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