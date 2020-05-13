На Омской петербуржец отстаивал тишину во дворе. Ему выстрелили в лицо

Полиция ищет водителя «Ауди» из Приморского района Петербурга. Он вооружён, громко паркуется и готов отстреливать недовольных.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 13 мая, накануне об агрессивном то ли соседе, то ли госте полиции Приморского района рассказал 33-летний петербуржец. По его словам, в половине десятого вечера водитель «Ауди» так парковался во дворе на Омской, что промолчать было невозможно.

Мужчина высказал всё, что думает о сильном шуме во время парковки, и получил не только вербальный, но и физический ответ. Водитель выхватил пневматический пистолет и выстрелил негодующему в лицо.