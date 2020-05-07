Выплаты медикам, работающим с коронавирусом в Петербурге, начнутся после праздников. Город уже получил более 600 млн рублей
Петербургские власти начнут доплачивать медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, после 11 мая. Об этом 7 мая на заседании Координационного штаба по борьбе с инфекцией заявил губернатор города Александр Беглов.
Петербург уже получил 635 млн рублей из федерального бюджета на эти цели. Напомним, врачи скорой помощи получат по 50 тыс. рублей в месяц, средний и младший персонал, а также водители — по 25 тысяч. Врачам стационаров обещают по 80 тыс. рублей, среднему персоналу — по 50 тыс. и по 25 тыс. младшему.
Беглов уточнил, что выплаты уже получили 838 медиков, которые работают в больницах с Covid-19. По расчетам Смольного, за март и первую половину апреля 140,3 млн рублей получат 9405 медработников. Кроме того, губернатор пообещал, что процедуру оформления документов упростят.
Напомним, в случае компенсаций умершим от Сovid-19 медикам специальная комиссия решает — заразился врач на работе или где-то еще, и в последнем случае в выплатах отказывает. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».