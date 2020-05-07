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07.05.2020 08:21
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Полиция Петербурга ищет женщину, которая выбросила новорожденного в мусорный бак

Тело новорожденной девочки нашли в мусорном баке в центре Петербурга. Полиция ищет ее мать.

Как стало известно «Фонтанке», в среду, 6 мая, около 11 утра в полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что выносил мусор из офиса компании, расположенной по соседству, и в баке у дома 8, корпус 2, по Курляндской улице нашел подозрительный сверток. Прибывший на место наряд полиции нашел в контейнере тело новорожденной, недоношенной девочки.

Младенца направили в морг для установления причины смерти. Ведется поиск матери.

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