Полиция Петербурга ищет женщину, которая выбросила новорожденного в мусорный бак
Тело новорожденной девочки нашли в мусорном баке в центре Петербурга. Полиция ищет ее мать.
Как стало известно «Фонтанке», в среду, 6 мая, около 11 утра в полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что выносил мусор из офиса компании, расположенной по соседству, и в баке у дома 8, корпус 2, по Курляндской улице нашел подозрительный сверток. Прибывший на место наряд полиции нашел в контейнере тело новорожденной, недоношенной девочки.
Младенца направили в морг для установления причины смерти. Ведется поиск матери.