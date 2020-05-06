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06.05.2020 09:41
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Россияне стали меньше рожать и разводиться. Петербуржцы предпочитают брак

Чечня и Тыва стали регионами-лидерами по рождаемости в стране. На тысячу человек в первом случае приходится 18,8 младенцев, во втором немногим меньше — 17,7. На данные исследования Росстата 6 мая ссылается РИА Новости.

Значительный прирост населения зарегистрирован в Ингушетии, где на тысячу жителей рождается 14,8 детей, а также в Алтае и Дагестане с показателями 13,4 и 13,3. Отмечается, что за первые три месяца 2020 года в стране упала рождаемость: на свет появились 338,3 тысячи детей, это на 6,1 % меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом россияне стали меньше вступать в брак: за три месяца в России заявления подписали 156,7 тысячи человек, что меньше данных за первые три месяца прошлого года на 2,3 %.

Территорией, где россияне охотнее всего узаконивают отношения, как и в случае с рождаемостью, оказалась Тыва. Как сообщили в Росстате, коэффициент браков тут — 6,7 на тысячу человек. Для сравнения: в Мордовии такой показатель оказался на отметке 2,7, это наименьший результат по стране. Санкт-Петербург сумел войти в пятёрку лидеров по частоте вступления в брак. Результат города — коэффициент 6,2 на тысячу человек.

Исследователи отметили, что проходить официальные процедуры расторжения брака россияне тоже не спешат. С начала года в стране распались на 2,5 % меньше семей, чем за аналогичный период годом ранее. Развелись 142,1 тысячи человек.

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Комментарии (1)

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