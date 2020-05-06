Россияне стали меньше рожать и разводиться. Петербуржцы предпочитают брак
Чечня и Тыва стали регионами-лидерами по рождаемости в стране. На тысячу человек в первом случае приходится 18,8 младенцев, во втором немногим меньше — 17,7. На данные исследования Росстата 6 мая ссылается РИА Новости.
Значительный прирост населения зарегистрирован в Ингушетии, где на тысячу жителей рождается 14,8 детей, а также в Алтае и Дагестане с показателями 13,4 и 13,3. Отмечается, что за первые три месяца 2020 года в стране упала рождаемость: на свет появились 338,3 тысячи детей, это на
Территорией, где россияне охотнее всего узаконивают отношения, как и в случае с рождаемостью, оказалась Тыва. Как сообщили в Росстате, коэффициент браков тут — 6,7 на тысячу человек. Для сравнения: в Мордовии такой показатель оказался на отметке 2,7, это наименьший результат по стране. Санкт-Петербург сумел войти в пятёрку лидеров по частоте вступления в брак. Результат города — коэффициент 6,2 на тысячу человек.
Исследователи отметили, что проходить официальные процедуры расторжения брака россияне тоже не спешат. С начала года в стране распались на