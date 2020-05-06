Россияне стали меньше рожать и разводиться. Петербуржцы предпочитают брак

Чечня и Тыва стали регионами-лидерами по рождаемости в стране. На тысячу человек в первом случае приходится 18,8 младенцев, во втором немногим меньше — 17,7. На данные исследования Росстата 6 мая ссылается РИА Новости.



Значительный прирост населения зарегистрирован в Ингушетии, где на тысячу жителей рождается 14,8 детей, а также в Алтае и Дагестане с показателями 13,4 и 13,3. Отмечается, что за первые три месяца 2020 года в стране упала рождаемость: на свет появились 338,3 тысячи детей, это на 6,1 % меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом россияне стали меньше вступать в брак: за три месяца в России заявления подписали 156,7 тысячи человек, что меньше данных за первые три месяца прошлого года на 2,3 % .