Полюбившийся петербуржцам символ самоизоляции исчезнет из Пискаревского парка. Его установили без разрешения

Металлическая композиция, которую петербуржцы нарекли символом самоизоляции, исчезнет из Пискаревского парка. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском комитете по благоустройству вечером 5 мая.

Как уточнили в ведомстве, такое решение было принято в связи с тем, что арт-объект был установлен на территории зеленой зоны без разрешения властей. Его автор остается неизвестен.

Ранее жители Калининского района Петербурга, прогуливаясь по парку, обнаружили памятник, представляющий собой металлический куб, внутри которого «зажаты» фигуры человека и кота. Своей находкой горожане поспешили поделиться в социальной сети «ВКонтакте».