FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +11
72.73р79.12р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
05.05.2020 20:55
27
Печать

Полюбившийся петербуржцам символ самоизоляции исчезнет из Пискаревского парка. Его установили без разрешения

Металлическая композиция, которую петербуржцы нарекли символом самоизоляции, исчезнет из Пискаревского парка. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском комитете по благоустройству вечером 5 мая.

Как уточнили в ведомстве, такое решение было принято в связи с тем, что арт-объект был установлен на территории зеленой зоны без разрешения властей. Его автор остается неизвестен.

Ранее жители Калининского района Петербурга, прогуливаясь по парку, обнаружили памятник, представляющий собой металлический куб, внутри которого «зажаты» фигуры человека и кота. Своей находкой горожане поспешили поделиться в социальной сети «ВКонтакте».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (27)

simak
Непонятно кому он мешает и что нарушает? В этом пейзаже он смотрится органично, зачем его демонтировать неясно от слова вообще..
Modest_5e4ce41f7533b
Дети, они хотят справиться с мемом голыми руками.
OldObyvatel
Не знаю, не знаю... Для меня символ самоизоляции - это мужик, который серпом по своим ...
Ну, сами понимаете по чему.
Так вот это и сделали пресловутые 86% с соблюдением всех правил: надев маску и перчатки...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний