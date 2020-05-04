Статистика смертей от COVID-19 в штате Нью-Йорк начала снижаться

Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 226, за день до этого умерли 280 человек, заявил 4 мая на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо.

Куомо объявил, что общее число госпитализированных жителей штата снижается — сегодня это 9647 человек, тогда как накануне их было более 9700. Уровень госпитализированных за день, по данным на воскресенье, составил 717 человек, тогда как за день до этого этот показатель составлял более 780.

В худшие дни в больницы штата Нью-Йорк поступало более 3000 человек, больных коронавирусом, за день, напомнил Куомо. Число случаев подключения к аппаратам ИВЛ снижается, добавил он. «Цифра, которая не прекращает меня преследовать, она не снижается настолько, насколько мы бы хотели, чтобы она уменьшилась. Все еще 226 ньюйоркцев скончались вчера», — сказал Куомо.