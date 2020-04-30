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30.04.2020 23:26
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Вернувшихся в Петербург из других регионов после майских ждет 2-недельная самоизоляция

Губернатор Александр Беглов подтвердил, что все, кто выедет в другой регион за пределы Ленобласти во время майских праздников, должны будут по возвращении пройти 14-дневную самоизоляцию.

Об этом правиле Беглов рассказал 30 апреля в эфире телеканала «78», отвевая на вопрос журналиста о Карелии, Вологодской, Новгородской и Псковской областях. Говоря о том, как это проконтролировать, губернатор, в первую очередь уповал на сознательность и призвал заботиться о других горожанах. «Есть разные способы проконтролировать, - добавил он. – На въезде мы будем знать, кто въехал, кто выехал из города».

Кроме того, Беглов призвал изучать правила, которые действуют в других регионах для приезжающих. Ранее «Фонтанка» рассказывала об ограничениях, установленных в окрестных областях.

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Комментарии (4)

krasnonosov
Смысл тогда сюда возвращаться, если впереди лето и здоровее будет провести его на даче, на природе, а не в душном городе, да еще и в непонятно кем придуманной самоизоляции.
Александра Чайкина
У вас ссылка в конце статьи не работает. Отправляет сюда же.
Zuz3
Главное «ВОВРЕМЯ» предупредить!
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