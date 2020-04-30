Вернувшихся в Петербург из других регионов после майских ждет 2-недельная самоизоляция

Губернатор Александр Беглов подтвердил, что все, кто выедет в другой регион за пределы Ленобласти во время майских праздников, должны будут по возвращении пройти 14-дневную самоизоляцию.



Об этом правиле Беглов рассказал 30 апреля в эфире телеканала «78», отвевая на вопрос журналиста о Карелии, Вологодской, Новгородской и Псковской областях. Говоря о том, как это проконтролировать, губернатор, в первую очередь уповал на сознательность и призвал заботиться о других горожанах. «Есть разные способы проконтролировать, - добавил он. – На въезде мы будем знать, кто въехал, кто выехал из города».