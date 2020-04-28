Минздрав разрешил выписывать переболевших коронавирусом пациентов до подтверждения их выздоровления

Выписка пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 разрешается при регрессе клинических проявлений болезни. Решение о выписке пациента может быть принято до получения двух отрицательных результатов лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2», — говорится в опубликованных 28 апреля рекомендациях .

Министерство здравоохранения России в обновлённых рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) допустило возможность выписки пациента до получения двух отрицательных результатов анализов.

У выздоровевшего пациента проверяют температуру (должна быть ниже 37,2 градуса Цельсия), дыхание, сердцебиение, уровень лейкоцитов, делают рентгенографию и/или КТ. Также лечащий врач может назначить контрольную рентгенографию и/или КТ через 1–2 месяца после выписки из стационара.

После больницы пациента везут домой на скорой, и далее он должен соблюдать режим самоизоляции до получения двух отрицательных тестов на COVID-19, ему обязаны обеспечить амбулаторную медицинскую помощь с наблюдением. Если самоизолироваться дома нет возможности, его могут выписать в медицинский обсерватор или другие медорганизации, где возможно соблюсти необходимые условия.