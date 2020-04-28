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28.04.2020 16:31
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Минздрав разрешил выписывать переболевших коронавирусом пациентов до подтверждения их выздоровления

Министерство здравоохранения России в обновлённых рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) допустило возможность выписки пациента до получения двух отрицательных результатов анализов.

Выписка пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 разрешается при регрессе клинических проявлений болезни. Решение о выписке пациента может быть принято до получения двух отрицательных результатов лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2», — говорится в опубликованных 28 апреля рекомендациях.

У выздоровевшего пациента проверяют температуру (должна быть ниже 37,2 градуса Цельсия), дыхание, сердцебиение, уровень лейкоцитов, делают рентгенографию и/или КТ. Также лечащий врач может назначить контрольную рентгенографию и/или КТ через 1–2 месяца после выписки из стационара.

После больницы пациента везут домой на скорой, и далее он должен соблюдать режим самоизоляции до получения двух отрицательных тестов на COVID-19, ему обязаны обеспечить амбулаторную медицинскую помощь с наблюдением. Если самоизолироваться дома нет возможности, его могут выписать в медицинский обсерватор или другие медорганизации, где возможно соблюсти необходимые условия.

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Комментарии (4)

261099921
Видимо, чтобы поскорее коллективный иммунитет сформировался.
А то вакцина когда ещё появится, опять таки наверное не так просто будет быстро всех привить, тем более, учитывая, сколько в обществе дремучих антипрививочников.
Главное, вовремя до людей информацию донести, что маски уже наоборот носить категорически не надо. А то народ инертный у нас, сначала надевать не хотели, а время пройдёт, привыкнут так, что и снять не заставить будет.
Mozg
Это слелано для того, что выздоровевших отправлять домой, но не записывать его в статистику как "выздоровевшего".

Ведь если люди выздоравливают, то всем станет ясно, что вирус не так и опасен. А так: самоизоляция форева!
kuk-vasyusha
А что так можно было? 0_о
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