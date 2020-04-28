За минувшие сутки в Санкт-Петербурге ГИБДД зафиксировала 208 ДТП, в которых пострадали всего четыре человека, сообщается 28 апреля в паблике инспекции «ВКонтакте».

Это далеко не самый высокий показатель за последние дни и недели, при том что вчера был активный день: пробки вечером достигли 3 баллов (всего третий раз в апреле), а индекс самоизоляции поставил антирекорд. Четыре пострадавших за день — один из минимальных показателей. Для сравнения: в тихий понедельник, 13 апреля, было зафиксировано 227 ДТП, 11 пострадавших, в том числе трое детей, и один погибший. Неделю назад, 20 апреля, было 179 ДТП, четыре пострадавших и один погибший. В целом в апреле количество ДТП в будний день держалось в пределах от 174 до 227.