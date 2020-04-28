Активный понедельник в Петербурге обошёлся минимумом серьёзных ДТП
За минувшие сутки в Санкт-Петербурге ГИБДД зафиксировала 208 ДТП, в которых пострадали всего четыре человека, сообщается 28 апреля в паблике инспекции «ВКонтакте».
Это далеко не самый высокий показатель за последние дни и недели, при том что вчера был активный день: пробки вечером достигли 3 баллов (всего третий раз в апреле), а индекс самоизоляции поставил антирекорд. Четыре пострадавших за день — один из минимальных показателей. Для сравнения: в тихий понедельник, 13 апреля, было зафиксировано 227 ДТП, 11 пострадавших, в том числе трое детей, и один погибший. Неделю назад, 20 апреля, было 179 ДТП, четыре пострадавших и один погибший. В целом в апреле количество ДТП в будний день держалось в пределах от 174 до 227.
То же с предыдущими тремя днями. Пятница, 24 апреля, была активной, с 3-балльными вечерними пробками, в выходные индекс самоизоляции продолжал снижаться (относительно предыдущих выходных). Но число серьёзных аварий не увеличилось. Сравните статистику ГИБДД по Петербургу за выходные плюс предшествующие им пятницы:
- с 24 по 26 апреля — 512 ДТП с 12 пострадавшими;
- с 17 по 19 апреля — 475 ДТП с 14 пострадавшими;
- с 10 по 12 апреля — 575 ДТП с 19 пострадавшими и одним погибшим;
- с 27 по 29 марта — 780 ДТП с 35 пострадавшими и четырьмя погибшими.