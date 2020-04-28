Вахтовики Чаяндинского месторождения в Якутии устраивают массовые протесты в попытке докричаться до руководства и объяснить ничтожность принятых мер по сдерживанию коронавируса. Власти заявляют, что всё под контролем.



Как сообщает издание «ТайгаПост» 28 апреля, несколько сотен рабочих бунтовали накануне, требуя нормальных условий содержания и защиты от коронавирусной инфекции. Кроме того, судя по выкрикам «Кормят комбикормом!.. Мы что, свиньи?», их не устраивает качество питания в столовой. Одинокий голос обещал толпе представителя и заверял, что «вопрос обсуждается».