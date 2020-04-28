На месторождении «Газпрома» в Якутии митингуют вахтовики. Их обещают эвакуировать, но пока не могут отделить больных от здоровых
Вахтовики Чаяндинского месторождения в Якутии устраивают массовые протесты в попытке докричаться до руководства и объяснить ничтожность принятых мер по сдерживанию коронавируса. Власти заявляют, что всё под контролем.
Как сообщает издание «ТайгаПост» 28 апреля, несколько сотен рабочих бунтовали накануне, требуя нормальных условий содержания и защиты от коронавирусной инфекции. Кроме того, судя по выкрикам «Кормят комбикормом!.. Мы что, свиньи?», их не устраивает качество питания в столовой. Одинокий голос обещал толпе представителя и заверял, что «вопрос обсуждается».
На месторождении, с которого по «Силе Сибири» газ поступает в Китай, расположено 34 вахтовых посёлка различных подрядных организаций «Газпрома». Всего размещено более 10 тысяч человек. 39 человек вывезли на лечение в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, ещё 56 в больнице. Глава Якутии Айсен Николаев называет ситуацию с распространением коронавируса напряженной, поскольку ряд бригад, закончивших работу, не может выехать, результатов тестов всё ещё нет и разделение на больных и здоровых не завершено. При этом с 17 апреля на территории введён карантин.
«По предварительным данным очевидно, что инфицированных будет много. «Газпром» готов вывозить людей в те регионы, откуда они к нам прибыли, якутян там практически нет», — цитирует Николаева региональный оперштаб. По его словам, вывозить из Якутии вахтовиков начнут уже в ближайшие дни.