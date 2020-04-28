В сахалинском порту расследуют инцидент с птицами, которые сели на борт судна «Витус Беринг» и не могли взлететь. Региональное министерство экологии держит ситуацию на особом контроле.

Как сообщает 28 апреля сайт правительства Сахалинской области, после информации о гибели птиц при разгрузке судна на место оперативно направили специалистов Холмского лесничества. Руководство Сахалинского Западного морского порта провело собственное расследование, мёртвых или раненых птиц они не нашли. Была инициирована прокурорская проверка, начальников порта сегодня вызвали в транспортную прокуратуру для дачи пояснений. Если факт жестокого обращения с животными будет установлен, сотрудникам компании «Совкомфлот», которая обслуживает судно «Витус Беринг», может грозить ответственность вплоть до уголовной — лишение свободы на 3–5 лет. Впрочем, пока подтверждения нет. Руководство порта, по данным «Интерфакса», сообщило минэкологии, что «все птицы были согнаны с палубы судна, только после этого команда приступила к погрузочно-разгрузочным работам».

Российские СМИ вчера, напомним, публиковали видеозаписи сотен буревестников на палубе. Из-за строения крыла они не могут взлететь с твёрдой ровной поверхности. По данным зоозащитников, члены экипажа расталкивали птиц ногами, чтобы пройти, а во время погрузочно-разгрузочных работ некоторых задавили насмерть. Зоозащитники просили руководство порта пропустить их на судно, чтобы выпустить птиц, но им не разрешили.

«По видео трудно судить, нанесен или нет реальный ущерб птицам, но гуманным поведение команды судна назвать трудно, — комментирует министр экологии Сахалинской области Владимир Корнев. — В связи с этим министерство экологии Сахалинской области направило предостережения о недопустимости нарушения законодательства в сфере охраны объектов животного мира в адрес Сахалинского Западного морского порта, компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» и подрядчику компании, которому принадлежит судно». Министерство экологии Сахалинской области напоминает, что в соответствии с федеральным законом «О животном мире» юридические лица и граждане обязаны принимать меры для предотвращения заболеваний и гибели животных и птиц при эксплуатации транспортных средств. После вчерашнего инцидента ведомство решило подготовить рекомендации для компаний-судовладельцев о необходимости соблюдения законодательства в сфере охраны объектов животного мира и гуманного отношения к ним.

Фото с сайта sakhalin.gov.ru