Главврач, бывший глава Комздрава, директор ФОМСа и руководитель алмазовского центра стали советниками губернатора

Еще четырех советников на общественных началах по медицинской линии на период борьбы с пандемией привлек к работе губернатор Петербурга. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба администрации города.



«Согласно подписанным распоряжениям с 27 апреля 2020 года советниками губернатора Санкт-Петербурга на общественных началах назначены: генеральный директор «Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто, главный врач Детской городской больницы № 2 святой Марии Магдалины Автандил Микава, декан факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ, заведующий кафедрой нейрохирургии и неврологии медицинского факультета СПбГУ Юрий Щербук (с 2003 по 2012 год возглавлял петербургский Комздрав), директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга Александр Кужель», — сообщает Смольный.

