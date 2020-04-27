Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 27 апреля снижается всё-таки быстрее, чем в пятницу, 24 апреля. Сегодня до показательного уровня 2,3 балла он опустился уже к 11:30, а в предыдущие рабочие дни – после полудня.



Утреннюю динамику мы уже давали, вот продолжение:



10:40 - 2,5 балла;



11:10 - 2,4 балла;



11:31 - 2,3 балла, то есть на улице очень много людей.

