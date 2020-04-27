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27.04.2020 12:02
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Осваиваем «дно»: Петербург достиг минимального индекса самоизоляции рекордно рано

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 27 апреля снижается всё-таки быстрее, чем в пятницу, 24 апреля. Сегодня до показательного уровня 2,3 балла он опустился уже к 11:30, а в предыдущие рабочие дни – после полудня.

Утреннюю динамику мы уже давали, вот продолжение:

10:40 - 2,5 балла;

11:10 - 2,4 балла;

11:31 - 2,3 балла, то есть на улице очень много людей.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=42.662931%2C56.913664&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

2,3 балла был минимальным показателем за день начиная с 21 апреля. В пятницу город застрял на этом «дне» на четыре часа, правда, суточный индекс оказался лучше, чем в четверг.

В рейинге городов-миллионников Петербург сейчас на четвёртом месте. Вчера по итогам суток наш город занял третье место.

Индекс самоизоляции рассчитывается по основе данных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии, что даёт примерную картину того, как люди соблюдают самоизоляцию. Шкала 5-балльная: чем выше оценка, тем сложнее вирусу распространяться.

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Комментарии (1)

Brevnault
Это еще не дно. На майские в минус уйдем.
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