Осваиваем «дно»: Петербург достиг минимального индекса самоизоляции рекордно рано
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 27 апреля снижается всё-таки быстрее, чем в пятницу, 24 апреля. Сегодня до показательного уровня 2,3 балла он опустился уже к 11:30, а в предыдущие рабочие дни – после полудня.
Утреннюю динамику мы уже давали, вот продолжение:
10:40 - 2,5 балла;
11:10 - 2,4 балла;
11:31 - 2,3 балла, то есть на улице очень много людей.
2,3 балла был минимальным показателем за день начиная с 21 апреля. В пятницу город застрял на этом «дне» на четыре часа, правда, суточный индекс оказался лучше, чем в четверг.
В рейинге городов-миллионников Петербург сейчас на четвёртом месте. Вчера по итогам суток наш город занял третье место.
Индекс самоизоляции рассчитывается по основе данных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии, что даёт примерную картину того, как люди соблюдают самоизоляцию. Шкала 5-балльная: чем выше оценка, тем сложнее вирусу распространяться.