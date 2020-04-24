«Мост глупости» на Южном шоссе поймал автобус с людьми в форме. У них была причина не спускать колёса
Под одним из собратьев «моста глупости» в Петербурге 24 апреля «самоизолировался» крупный транспорт — на этот раз не «Газель», а автобус.
ПАЗ застрял под «сортировочным мостом» на Южном шоссе, последним перед заправкой, сообщил Сергей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Фонтанке» он пояснил, что ДТП произошло около 16 часов. Номер у автобуса чёрного цвета, водитель и пассажиры — всего около восьми человек — в военной форме. ВАИ на месте аварии Сергей не видел.
«Предложил спустить колёса, и они проехали бы, но отказались и сказали, что им нечем накачать будет», — добавил Сергей.
Двойной мост на Южном шоссе за последние месяцы поймал больше транспорта, чем знаменитость с Софийской улицы. Он состоит из двух частей, и высокий транспорт часто застревает именно под второй преградой, которая немного ниже первой.