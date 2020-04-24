Под одним из собратьев «моста глупости» в Петербурге 24 апреля «самоизолировался» крупный транспорт — на этот раз не «Газель», а автобус.

ПАЗ застрял под «сортировочным мостом» на Южном шоссе, последним перед заправкой, сообщил Сергей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Фонтанке» он пояснил, что ДТП произошло около 16 часов. Номер у автобуса чёрного цвета, водитель и пассажиры — всего около восьми человек — в военной форме. ВАИ на месте аварии Сергей не видел.