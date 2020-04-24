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24.04.2020 17:33
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«Мост глупости» на Южном шоссе поймал автобус с людьми в форме. У них была причина не спускать колёса

Под одним из собратьев «моста глупости» в Петербурге 24 апреля «самоизолировался» крупный транспорт — на этот раз не «Газель», а автобус.

ПАЗ застрял под «сортировочным мостом» на Южном шоссе, последним перед заправкой, сообщил Сергей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Фонтанке» он пояснил, что ДТП произошло около 16 часов. Номер у автобуса чёрного цвета, водитель и пассажиры — всего около восьми человек — в военной форме. ВАИ на месте аварии Сергей не видел.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Предложил спустить колёса, и они проехали бы, но отказались и сказали, что им нечем накачать будет», — добавил Сергей.

Двойной мост на Южном шоссе за последние месяцы поймал больше транспорта, чем знаменитость с Софийской улицы. Он состоит из двух частей, и высокий транспорт часто застревает именно под второй преградой, которая немного ниже первой.

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Комментарии (5)

На нужной высоте, поперёк дороги висит яркая ограничительная жестяная полоса. Превысила ваша а/м габариты, сверху раздаётся громкий скрежет. Вы сдаёте назад, не повредив свою машину и не создав пробку другим.
Нужно наконец собраться всем пострадавшим и выкатить властям города коллективный иск. Это не водители такие "глупые", это те кто должен обеспечивать безопасность на дорогах (оснащая их дорожными знаками), проявляют преступную халатность не делая этого. Нужно не один знак "ограничение высоты" поставить, а на подъезде к опасному месту высотный шаблон повесить. Как это делают в Европе. Где водители совсем не глупее наших. Как пример фото такого ограничителя под Берлином в Германии.
(фото не загружается)
kuk-vasyusha
Ха-ха
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