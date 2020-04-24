«Инфинити» с аэрографией дракона пропал в Купчино: хозяин хотел только купить запчасть, но застрял на карантине

Как стало известно «Фонтанке» 24 апреля, вчера вечером в полицию обратился 37-летний житель Оренбурга, у которого в Петербурге пропал белый Infiniti QX70 с аэрографией в виде дракона. Машина 2014 года выпуска на петербургских номерах. Оренбуржец вместе с женой купил её в 2017 году в Северной столице у прежней владелицы за 1,95 миллиона рублей, зарегистрировали машину на жену.

31 марта мужчина, по его словам, выехал из Оренбурга, 1 апреля прибыл в Петербург. Ездил на машине по рабочим делам. 3 апреля обнаружилась неисправность — проблема с колодками. Мужчина оставил «Инфинити» на Будапештской улице, 49, а дальше поехал на такси. 4 апреля на самолёте отправился в Оренбург, хотел привезти оттуда новые колодки и отремонтировать автомобиль. Но по прилёте домой был вынужден сесть на карантин. Вернуться в Петербург удалось только 23 апреля. Из аэропорта сразу отправился на Будапештскую и машину там не нашёл.

Заявитель отдельно отметил, что на автомобиле установлен дополнительный охранный комплекс, поэтому без ключа завести его и поехать практически невозможно. Сумма ущерба устанавливается.