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24.04.2020 08:43
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Петербуржцы получили возможность взять 6,5-процентную ипотеку на сумму до 8 млн руб.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%, что должно поддержать строительную отрасль. Документ был опубликован на сайте кабмина вечером 23 апреля.

В Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Подмосковье разрешено брать жилищные займы на сумму до 8 млн рублей, в других регионах – до 3 млн рублей. Минимальный взнос – 20%. Оформить ипотеку можно до 1 ноября, ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство, отмечается в пояснении.

Семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребёнок, государство помогает полностью или частично погасить ипотечный кредит, выделяя субсидию в размере 450 тыс. рублей, напоминает кабмин.

Программа льготной ипотеки рассчитана примерно на 250 тысяч жилищных кредитов. Как ожидается, она позволит привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.

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Комментарии (3)

ussr_5e4d4b41561db
чтобы отнять последнее у населения? чтобы они вложили в кубик бетона и всю жизнь возле него маялись?
261025161
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260559531
И все равно ставка выше чем сбер даёт Европе, вот беда
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