Петербуржцы получили возможность взять 6,5-процентную ипотеку на сумму до 8 млн руб.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%, что должно поддержать строительную отрасль. Документ был опубликован на сайте кабмина вечером 23 апреля.

В Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Подмосковье разрешено брать жилищные займы на сумму до 8 млн рублей, в других регионах – до 3 млн рублей. Минимальный взнос – 20%. Оформить ипотеку можно до 1 ноября, ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство, отмечается в пояснении.